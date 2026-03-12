Nella partita di qualificazione ai Mondiali 2026, l’Italia ha affrontato Porto Rico e ha vinto con un punteggio di 78-41. La squadra italiana ha iniziato con forza e ha dominato l’incontro, lasciando poche possibilità alle avversarie di rimanere in partita. Questo risultato segna un buon inizio per le azzurre nel torneo di qualificazione.

Buonissima la prima per l’Italia nel torneo di qualificazione ai Mondiali 2026. Un esordio perfetto per le azzurre, che hanno demolito le padrone di casa di Porto Rico con il punteggio di 78-41. Una vittoria sicuramente pesante per la squadra di coach Capobianco, che fa già un passo importante verso il pass per la rassegna iridata e si presenta al meglio la sfida che si giocherà nella serata italiana (palla a due alle 22.00) contro la Nuova Zelanda, che è stata battuta nettamente dalla Spagna all’esordio. La miglior marcatrice delle azzurre è stata Costanza Verona, che ha chiuso con 16 punti con 78 al tiro. In doppia cifra hanno concluso anche Sara Madera (13), Laura Spreafico (11) e Cecilia Zandalasini (10). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, l'Italia surclassa Porto Rico e parte forte nelle qualificazioni ai Mondiali 2026

