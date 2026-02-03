Basket nella divisione regionale 1 I Legends si smarriscono anche a Monsummano Incassata la quarta sconfitta consecutiva

I Legends continuano a perdere e questa volta cadono anche a Monsummano. La squadra ha incassato la quarta sconfitta di fila, la dodicesima in campionato, e non riesce a trovare il ritmo. La partita si è conclusa con un punteggio di 73-62, dopo un match combattuto ma deciso nel secondo tempo. I ragazzi di coach non sono riusciti a invertire la rotta e ora si trovano in una fase difficile del campionato.

Quarta sconfitta consecutiva (12ª di campionato) per i Legends che non sanno più vincere e anche a Monsummano soccombono per 73-62 (parziali (18-20, 36-35, 57-44) nella gara valida per la terza giornata di ritorno della Divisione regionale 1 di basket. A causa di infortuni e impegni personali, la squadra di coach Guglielmo Rossi (vice Mirco Pedrini) non è al completo, ma l'inizio non è male e sono gli ospiti a chiudere a +2 il primo quarto. Anche il secondo tempino fila via sul filo dell'equilibrio (parziale 18-15) a metà gara è +1 per i termali. Il peggio arriva al rientro in campo: i gialloviola lasciano la testa negli spogliatoi e i locali ne approfittano subito.

