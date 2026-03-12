Baseball l' Italia batte anche il Messico | è ai quarti del Classic da prima del girone

L’Italia di baseball ha ottenuto una vittoria contro il Messico e si è qualificata ai quarti di finale del Classic con un record perfetto di quattro vittorie su quattro partite. La squadra ha mantenuto una media di punteggio di 1.000, confermando un andamento impeccabile nel girone. La partita si è svolta a Houston il 12 marzo 2026.

Houston, 12 marzo 2026 - Quattro vittorie su quattro, una media 1.000 che racconta di un punteggio pieno inatteso, una Pool B dominata e vinta con autorevolezza e stile: battendo il Messico 9-1, l'Italia di Francisco Cervelli si è qualificata ai quarti di finale dell'edizione del World Baseball Classic, dove sabato alle 20 affronterà Portorico, sempre al Daikin Park Houston. Dopo la notte di gloria contro gli Stati Uniti, che ha messo l'Italia sulla mappa del baseball, proprio come aveva chiesto Cervelli, la Nazionale si è approcciata all'ultima gara del girone, decisiva per il passaggio del turno, concentrata e feroce. Nola sul monte non ha...

