Arezzo si appresta ad ospitare l’arrivo della Befana, prevista per il pomeriggio del 2 gennaio 2026. Alle ore 15.00, in Piazza della Libertà, la tradizionale figura della vecchietta attraverserà la centro storico, offrendo un momento di convivialità per cittadini di tutte le età. Un’occasione per vivere un evento che, ogni anno, rinnova la propria tradizione nel rispetto delle consuete atmosfere festive.

Arezzo, 2 gennaio 2026 – . Alle ore 15.00 la simpatica vecchietta incontrerà grandi e piccini in Piazza della Libertà. Ad Arezzo Città del Natale: il 6 gennaio arriva la Befana. Lo spettacolare appuntamento è realizzato in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo. . Il prossimo 6 gennaio, a partire dalle ore 15.00 in piazza della Libertà, grandi e piccini potranno incontrare la simpatica vecchietta. Grazie all’ormai consolidata collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo, si rinnova l’insolito spettacolo che vede la Befana “volare” sulla piazza scendendo dalla torre del Palazzo Comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Arezzo si prepara ad accogliere la Befana

Ad Arezzo si aspetta la Befana tra mercatini luci incantate e suggestivi presepi in 3D - In uno dei luoghi più belli d'Italia numerose attrazioni pensate per grandi e piccini: ecco gli appuntamenti per vivere tante emozioni Aspettando l'arrivo delle Befana, Arezzo, si conferma Città del ... quotidiano.net

Dolcezza e magia con la Befana a San Giovanni Valdarno - Arezzo, 2 gennaio 2025 – Continuano anche nel 2025 gli appuntamenti delle feste a San Giovanni Valdarno. lanazione.it

Ospedale di Arezzo, la Befana dell’associazione Vigili del Fuoco arriva in pediatria - Arezzo, 6 gennaio 2025 – La Befana è arrivata in Pediatria con calze piene di dolci e caramelle ma non solo. lanazione.it

