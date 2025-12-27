Parma si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica

L’8 gennaio la città di Parma sarà protagonista della 32ª tappa del percorso della Fiamma Olimpica, che attraversa l’Italia per oltre 12.000 km. Il viaggio, iniziato ufficialmente a Roma il 6 dicembre, toccherà tutte le Regioni e Province italiane, portando con sé lo spirito dei Giochi. Come in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parma si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica Leggi anche: Perugia si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica Leggi anche: Telese si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026: ecco il percorso La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Parma si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica - Per il villaggio olimpico in piazza Garibaldi, gli allestimenti inizieranno alle 9:00 dell’8 gennaio, con conseguente chiusura del traffico veicolare fino alle ore 23:00 ... parmatoday.it

Napoli si prepara ad accogliere la fiamma olimpica di Milano Cortina: il programma e le curiosità - La fiamma, dopo aver fatto il proprio ingresso in Campania domenica 21 dicembre, arriverà in città martedì 23 e vi resterà anche nelle giornate del 24 e del 25. napolitoday.it

Grosseto si prepara ad accogliere la fiamma olimpica: ecco il percorso - L’arrivo del simbolo per eccellenza dei Giochi è considerato uno degli appuntamenti centrali della ... msn.com

Polonara riceve la fiamma olimpica da Tamberi

Sulla Gazzetta di Parma di oggi, Rachele Camisa ci racconta la storia di Ida Scarpenti, di Groppo di Albareto, che a 102 anni prepara ancora gli anolini. In splendida forma, nonna Ida non rinuncia alle tradizioni delle feste, che la vedono, é proprio il caso di dirl - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.