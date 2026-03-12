Bari salva 200 edifici moderni | stop alle demolizioni

Il Consiglio comunale di Bari ha approvato una delibera che blocca le demolizioni di circa 200 edifici moderni e contemporanei. La decisione riguarda strutture che erano a rischio di essere abbattute e si basa su una legge regionale. La misura mira a preservare alcuni esempi di architettura recente presente nel centro cittadino. La nuova normativa entrerà in vigore immediatamente.

Il Consiglio comunale di Bari ha approvato una delibera che vincola alla tutela circa duecento edifici moderni e contemporanei, recependo la legge regionale n. 14 del 2008. Questa decisione mira a fermare le demolizioni silenziose che hanno segnato l'espansione edilizia recente della città. L'iniziativa, sostenuta dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Bari (Oappc), introduce misure di salvaguardia tramite una variante operativa al Piano Regolatore Generale. L'obiettivo dichiarato è proteggere un patrimonio architettonico spesso ignorato ma fondamentale per comprendere l'evoluzione urbana barese.