Riqualificazione ex Piscina Sempione sgombero e demolizioni | venti denunciati per invasione di terreni e edifici

L'intervento di riqualificazione dell'ex piscina Sempione è iniziato giovedì 22 gennaio con operazioni di sgombero e demolizione. L'area, situata tra via Gottardo, via Sempione, via Toscanini e via Boccherini, è stata messa in sicurezza. Venti persone sono state denunciate per invasione di terreni e edifici. Questa fase rappresenta il primo passo verso il recupero e la riqualificazione dell'area nel quartiere.

