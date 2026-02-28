La balenottera entrata nel porto di Napoli quale giorno fa è stata trovata morta

Una balenottera avvistata al Molo Beverello di Napoli alcuni giorni fa è stata trovata morta. La Guardia Costiera ha recuperato il cetaceo e ora si attende l’esito dell’autopsia per determinare le cause del decesso. L’animale, che era entrato nel porto, è stato successivamente rinvenuto senza vita.

Ritrovata senza vita la balenottera avvistata al Molo Beverello. Recupero della Guardia Costiera e autopsia per chiarire le cause del decesso. È morta la balenottera che nei giorni scorsi aveva fatto il suo ingresso nel porto di Napoli, attirando l'attenzione di cittadini, turisti. La sua presenza era stata segnalata lunedì e filmata, diventando virale nei social. Il giovane cetaceo, lungo circa otto metri, era stato avvistato davanti al Molo Beverello. Restano da chiarire le cause del decesso: possibili accertamenti.