Corse clandestine a Bari il fenomeno che c' è ma non si vede | quando la strada diventa una pista

Le corse clandestine a Bari rappresentano un fenomeno sommerso, spesso difficile da individuare. Il tragico incidente del 4 gennaio a Mungivacca, che ha causato la morte di due giovani in moto, ha portato l'attenzione su questa realtà. Sebbene non fosse una vera competizione, il rischio associato a queste attività illegali mette in evidenza la pericolosità di un fenomeno che si svolge spesso nell’ombra, lontano da occhi indiscreti.

Non sarebbe stata una gara, almeno secondo quanto emerso finora dalle indagini, a strappare la vita dei due giovanissimi che il 4 gennaio scorso sono morti in seguito al terribile incidente in moto avvenuto a Mungivacca, su un tratto di complanare della SS100 chiuso al traffico.

