Le nuove dei clan e la violenza come status | così i baby boss si prendono la scena
A Bari cresce la presenza dei giovani legati ai clan. Durante l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026, i magistrati hanno messo in evidenza un fenomeno che preoccupa sempre di più: i baby boss salgono in scena, prendendosi la scena con violenza e intimidazioni. Le autorità segnalano che questa tendenza sta aumentando anche nel Nord Barese e nella Bat, creando nuove criticità per la sicurezza pubblica.
Una delle criticità più allarmanti per la sicurezza pubblica nel capoluogo pugliese, ma anche nel Nord Barese e nella Bat, emersa dalla relazione sull’Amministrazione della Giustizia presentata in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026, riguarda l’ascesa dei “nuovi rampolli”.🔗 Leggi su Baritoday.it
