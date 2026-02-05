Le nuove dei clan e la violenza come status | così i baby boss si prendono la scena

A Bari cresce la presenza dei giovani legati ai clan. Durante l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026, i magistrati hanno messo in evidenza un fenomeno che preoccupa sempre di più: i baby boss salgono in scena, prendendosi la scena con violenza e intimidazioni. Le autorità segnalano che questa tendenza sta aumentando anche nel Nord Barese e nella Bat, creando nuove criticità per la sicurezza pubblica.

