Bar Carlino c’è il derby all’italiana Ospiti musica cibo e passione Da Nervo a Bignami fino a Casini

Questa sera al Dall’Ara il Bologna affronta la Roma negli ottavi di finale di Europa League. Il Bar Carlino si prepara a ospitare tifosi e appassionati, offrendo musica, cibo e un’atmosfera di festa. Sono previsti interventi di personaggi come Nervo, Bignami e Casini, che parteciperanno all’evento prima della partita. La serata si svolge tra passione sportiva e incontri tra gli ospiti.

Questa sera il Bologna sfiderà la Roma al Dall’Ara per la partita di andata degli ottavi di finale di Europa League. Un match interamente all’italiana, un derby europeo che sarà decisivo per i rossoblù, supportati da tutto lo stadio e dai tifosi del club di Joey Saputo. Il fischio d’inizio è fissato alle 18.45, ma l’atmosfera, sotto le Due Torri, si scalda già prima dell’arrivo in campo della squadra di mister Vincenzo Italiano. Emozione, tensione e tifo sfegatato riempiono la città. Grazie anche a ‘ Bar Carlino ’, il programma ideato da il Resto del Carlino che accompagna la squadra e i tifosi nei pre-partita europei, sia per le sfide in casa sia per quelle in trasferta (anche all’estero). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

