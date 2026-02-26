Ospiti a Bar Carlino | la lezione di dialetto del ‘profesåur’ Serra Le lapidi di Beccamorta

A Bologna, l’atmosfera si riscalda con una lezione di dialetto tenuta dal ‘profesåur’ Serra presso Bar Carlino, mentre le lapidi di Beccamorta attirano l’attenzione dei passanti. La città si prepara al grande appuntamento di Europa League, con una diretta che dura un’ora e racconta la vita e le tradizioni locali prima del match contro il Brann.

Bologna, 26 febbraio 2026 – Il pre-partita più caldo di tutta Europa. Un’ora di diretta raccontando Bologna e il Bologna, prima del match di Europa League contro i norvegesi del Brann. Al decimo episodio di Bar Carlino abbiamo parlato in dialetto grazie a Roberto Serra, il ’profesåur di dialetto bolognese’. “C’è tanta passione e attaccamento alla nostra lingua – apre Serra, facendo una lezione di dialetto in diretta –. Soprattutto tra i giovani. Moltissimi ‘cinnazzi’ mi scrivono e mi contattano per parlare di bolognese nelle scuole”. Il dialetto varia anche tra le stesse zone del Bolognese. “Come si potrebbe incentivare? Far capire che il bolognese non è provinciale, ma una lingua a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

