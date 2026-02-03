Remapping Rome online il documentario che racconta la scena Hip Hop della Capitale

Da sabato 31 gennaio è disponibile su YouTube il nuovo documentario di Giulia “Chimp” Giorgi, intitolato “Remapping Rome: A Hip Hop Story”. Il film racconta la scena hip hop di Roma, mostrando le voci di artisti e giovani che vivono e respirano questa cultura nella capitale. In poco più di dieci minuti, il documentario porta lo spettatore tra i quartieri e le situazioni che alimentano il movimento, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla realtà romana del rap.

"Remapping Rome: A Hip Hop Story" è il titolo del cortometraggio documentario firmato dalla regista Giulia "Chimp" Giorgi, online da sabato 31 gennaio su YouTube. In Remapping Rome, Roma smette di essere semplice scenario per farsi corpo narrante. È la città stessa a raccontarsi attraverso le voci di chi l'ha vissuta — e continua a viverla — filtrandola attraverso la lente della cultura Hip Hop. La Capitale emerge così come vero motore della narrazione. Un' esplorazione urbana in cui lo spazio non fa da cornice, ma detta il ritmo: un viaggio tra passato e futuro in cui il paesaggio urbano si trasforma in memoria collettiva.

