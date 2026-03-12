Banda georgiana smantellata | 19 furti chiavi morbide

Una rete criminale composta da tre cittadini georgiani è stata smantellata dalla Squadra mobile dopo aver messo a segno diciannove furti in appartamento tra la fine del 2024 e gli inizi del 2025. I due fratelli, di 39 e 43 anni, insieme al loro complice trentacinquenne, sono stati identificati attraverso un'analisi incrociata dei tabulati telefonici e delle riprese video, portando a misure cautelari per i due arrestati e alla latitanza del terzo indagato. L'attività illecita si concentrava su abitazioni private, sfruttando tecniche di apertura senza danni visibili alle serrature. La banda operava esclusivamente durante l'orario lavorativo, quando le case erano vuote, coordinando l'azione tra chi entrava nell'immobile e chi faceva da vedetta fuori dall'edificio.