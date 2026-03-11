Presa la banda georgiana | 18 furti in appartamento in pochi mesi con la tecnica del palo

Una banda georgiana è stata smantellata a Bologna dopo aver commesso diciotto furti in appartamento tra i mesi scorsi e ora si trova sotto indagine. Gli episodi sono stati realizzati utilizzando la tecnica del palo, che ha permesso ai ladri di entrare e rubare con metodo ripetuto. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato i componenti del gruppo nel corso di un’operazione.

Bologna, 11 marzo 2026 – Diciotto furti in abitazione messi a segno in pochi mesi con un sistema collaudato. È il bilancio dell’indagine della Polizia di Bologna che nei giorni scorsi ha portato all’arresto di due cittadini georgiani, destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari. Un terzo connazionale, per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere, è al momento irreperibile ed è ricercato. Il palo e la scampanellata: come hanno agito nei 18 furti. L’operazione è stata condotta dalla squadra mobile: i 3 uomini sono sospettati di avere portato a termine, nei primi mesi del 2025, una serie di furti in appartamento in città utilizzando sempre lo stesso metodo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Presa la banda georgiana: 18 furti in appartamento in pochi mesi con la tecnica del palo Articoli correlati La tecnica per i furti in casa: foto alla serratura per capire come aprirla. Banda presa a SalernoLa Polizia ha bloccato quattro georgiani a Salerno: sono accusati di almeno tre furti in abitazione, studiavano le serrature per poi aprirle, senza... Leggi anche: Siracusa, presa la banda dei furti in appartamento: le immagini dei sopralluoghi e delle rapine