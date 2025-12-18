Smantellata la banda dei furti di lusso | nove indagati nel Pavese
Una vasta operazione dei carabinieri di Pavia ha smantellato una banda specializzata in furti di prodotti di lusso, tra cui profumi, cosmetici e capi di alta moda. Nove persone sono state indagate, segnando un'importante vittoria nella lotta contro il crimine organizzato nel settore del lusso.
Profumi di grandi marchi, cosmetici e capi di abbigliamento di alta gamma erano l'obiettivo di una banda specializzata, smantellata dai carabinieri di Pavia al termine di una complessa indagine. Nove persone sono finite nel mirino degli inquirenti con accuse, a vario titolo, di rapina, furto, riciclaggio e ricettazione. L'inchiesta partita dal maxi colpo di Casei Gerola. L'indagine ha preso avvio da un ingente furto in un capannone di stoccaggio di profumi di lusso a Casei Gerola, in provincia di Pavia. L'analisi delle telecamere di videosorveglianza, unita allo studio dei dati di traffico telefonico e delle celle, ha consentito agli investigatori di individuare i veicoli usati per il colpo e di risalire progressivamente ai presunti responsabili.
