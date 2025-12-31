Marmirolo fanno esplodere il bancomat nel cuore della notte Banda in fuga con il bottino

Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2025, a Marmirolo, un gruppo di malviventi ha fatto esplodere un bancomat nel centro del paese, riuscendo a sottrarre il denaro presente. L’episodio ha causato grande preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali, che stanno indagando per identificare i responsabili e valutare eventuali misure di sicurezza più efficaci.

Marmirolo (Mantova), 31 dicembre 2025 – Fanno esplodere uno sportello bancomat e scappano con il bottino. Caccia alla banda della ‘marmotta’ a Marmirolo, nel Mantovano. Il raid. Nel mirino lo sportello bancomat della filiale della Banca Popolare di Sondrio, in via Tito Speri, a Marmirolo. Secondo i primi rilievi, i malviventi, giunti a bordo di un’Audi RS4, sono entrati in azione nella notte tra il 30 e 31 dicembre con la tecnica della ‘marmotta’. Un forte boato ha infatti squarciato il silenzio della cittadina intorno alle 4:30. In fuga con il bottino. Grazie all’esplosione, i ladri sono riusciti a sottrarre il denaro – ancora da quantificare la cifra – e si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Marmirolo, fanno esplodere il bancomat nel cuore della notte. Banda in fuga con il bottino Leggi anche: Colpo grosso nella notte: ladri fanno esplodere il bancomat e scappano con il bottino Leggi anche: Guidizzolo, fanno esplodere sportello bancomat e fuggono con il bottino Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Fanno esplodere il bancomat e portano via la cassa - Nella notte un raid con esplosivo alla filale Biper di Sant’Angelo dei Lombardi. irpinianews.it

