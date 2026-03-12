Usavano una punta di trapano per spaccare i finestrini | arrestata la banda del Vaticano

Tre giovani di 25, 23 e 17 anni sono stati arrestati mercoledì 11 marzo a viale Vaticano dopo aver utilizzato una punta di trapano per sfondare il finestrino di un'auto. L'intervento delle forze dell'ordine ha interrotto il tentativo di furto, impedendo che i malviventi portassero a termine l’azione. La polizia ha fermato i sospetti poco dopo l’accaduto, quando erano ancora sul luogo.

Una punta di trapano per spaccare il finestrino dell'auto. In azione, nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo, tre giovani rispettivamente di 25, 23 e 17 anni all'altezza di viale Vaticano. Il più piccolo del gruppo, dopo aver danneggiato il deflettore posteriore del veicolo, ha aperto la portiera del veicolo con l'intenzione di effettuare una "perlustrazione" all'interno. Il piano però è saltato alla vista degli agenti del commissariato Borgo. Così, il ragazzo è scappato a piedi in direzione di una macchina che, con il motore acceso, lo stava aspettando. La fuga del trio, però, è terminata sul nascere perché bloccata da una pattuglia della polizia.