Bancarotta fraudolenta assolto Benigni ex presidente dell’Ascoli calcio

L’ex presidente dell’Ascoli calcio Roberto Benigni è stato assolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta. La decisione è stata presa dal tribunale di Ascoli Piceno, che ha concluso il procedimento giudiziario senza condanne. La vicenda riguardava presunti illeciti legati alla gestione finanziaria del club sportivo. La sentenza è stata emessa oggi, dopo un processo durato diversi mesi.

Ascoli Piceno, 12 marzo 2026 – L'ex presidente dell'Ascoli calcio Roberto Benigni è stato assolto dall'accusa di bancarotta fraudolenta della società bianconera, dichiarato il 17 dicembre del 2013; dall'11 gennaio 2005 al 28 marzo 2008 ne è stato amministratore unico, fino 31 luglio 2009 presidente del cda, quindi amministratore fino al 30 settembre 2013. Ha invece chiesto la condanna la Procura, sostenendo che Benigni aveva causato il dissesto «falsificando il bilancio delle stagioni calcistiche 200506, 200809, 200910, 201011 e 201112 attraverso l'appostazione di valori non corrispondenti al vero riguardo la situazione economica patrimoniale della società». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bancarotta fraudolenta, assolto Benigni ex presidente dell'Ascoli calcio