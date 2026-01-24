Presidente del Cda sottrasse 13mila euro dalla società | anziano accusato di bancarotta fraudolenta

Il 22 novembre, i carabinieri di Comacchio hanno eseguito due misure di detenzione domiciliare nei confronti di due cittadini italiani condannati definitivamente. Tra gli episodi, spicca l’accusa di bancarotta fraudolenta rivolta a un anziano, presidente di un consiglio di amministrazione, che avrebbe sottratto 13.000 euro dalla società. Le operazioni si inseriscono in un’azione di contrasto alla criminalità economica e finanziaria nel territorio.

In due in carcere. Nella giornata di venerdì 22, i carabinieri di Comacchio hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti restrittivi in regime di detenzione domiciliare, relativi a cumuli di pene nei confronti di due cittadini italiani, entrambi condannati in via definitiva per diversi.

