lorenzo rosi ultimo ex presidente di banca etruria condannato a due anni per bancarotta fraudolenta

Lorenzo Rosi, ultimo ex presidente di Banca Etruria, è stato condannato a due anni di reclusione con pena sospesa per bancarotta fraudolenta, nel contesto di un processo d'appello relativo al crac dell'istituto. La sentenza riguarda la liquidazione di circa 400 mila euro all'ex direttore generale Luca Bronchi e rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario legato alla crisi della banca aretina.

Arezzo, 8 gennaio 2026 – Colpo di scena nel processo d'appello per il crac di Banca Etruria. Lorenzo Ros i, ultimo ex presidente dell'istituto di credito aretino, è stato condannato a due anni di reclusione, con pena sospesa, per bancarotta fraudolenta in relazione alla liquidazione da circa 400 mila euro concessa all'ex direttore generale Luca Bronchi. La corte d'appello di Firenze ha così ribaltato in parte la sentenza del tribunale di Arezzo che aveva assolto Rosi: sorpresa la difesa che attende ora le motivazioni del verdetto per un eventuale ricorso in Cassazione. I giudici di secondo grado hanno inoltre riformato il verdetto di primo grado per Federico Baiocchi Di Silvestri, dirigente di Bpel, condannato a tre anni e sei mesi dopo l'assoluzione pronunciata ad Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ultimo atto del fallimento di Banca Etruria; Banca Etruria, cala il sipario sul processo per bancarotta: l'ora delle sentenze e delle prescrizioni.

