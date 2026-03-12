Bagnoli | proiezione su Italsider mostra Meloni e Manfredi

A Bagnoli, una proiezione luminosa ha illuminato il muro dell’ex stabilimento Italsider, creando un grande schermo che ha mostrato immagini di una donna e di un uomo. La proiezione, visibile di sera, ha trasformato temporaneamente la grande parete industriale in un supporto per un messaggio visivo. L’evento ha attirato l’attenzione di passanti e curiosi nella zona.

Una potente proiezione luminosa ha illuminato il muro dell’ex stabilimento Italsider a Bagnoli, trasformando la struttura industriale in una tela per un messaggio politico e sociale. L’opera, realizzata dall’artista australiano Ineos, raffigura un bacio tra la premier Giorgia Meloni e il sindaco Gaetano Manfredi, riprendendo l’iconografia storica del bacio di Brno tra Breznev e Honecker. La scelta di proiettare invece che dipingere è dettata da esigenze di sostenibilità ambientale e dalla volontà di evitare possibili censure amministrative. L’arte come strumento di protesta e riflessione. Ineos, figura nota anche come architetto e studioso delle trasformazioni urbane nel Mediterraneo, ha collaborato con la rete ‘No America’s Cup’ per creare questa performance serale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bagnoli: proiezione su Italsider mostra Meloni e Manfredi Articoli correlati Centrodestra Napoli: “Manfredi vada avanti su Bagnoli”Tempo di lettura: 2 minuti Le forze del centrodestra della città di Napoli si schierano accanto all’amministrazione Manfredi per quanto riguarda il... Leggi anche: Bagnoli-Manfredi, garanzie su Pm10: bonifica sotto osservazione mentre prende forma il quartier generale di America’s Cup Altri aggiornamenti su Bagnoli proiezione su Italsider mostra... 'No America's Cup', a Bagnoli un artista raffigura un bacio tra Meloni e ManfrediPerformance artistica in serata a Bagnoli dove, sul muro dell'ex Italsider in via Coroglio, il muralista australiano Ineos, a sostegno della rete ' No America's cup' , ha proiettato alcune sue opere t ... ansa.it Bagnoli, commercianti contro i lavori: Continuiamo a respirare veleniCirca sessanta esercenti hanno firmato un documento in cui chiedono di fermare le operazioni in corso per l'America's Cup ... napolitoday.it