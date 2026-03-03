Centrodestra Napoli | Manfredi vada avanti su Bagnoli

Le forze del centrodestra a Napoli si sono dichiarate a favore della prosecuzione del progetto Bagnoli, invitando il sindaco Manfredi a continuare sulla stessa strada. In una dichiarazione ufficiale, i rappresentanti dei partiti di area hanno espresso il loro sostegno alla continuità dell’intervento, senza entrare nel merito delle motivazioni politiche o delle eventuali critiche. La posizione è stata comunicata attraverso un comunicato pubblico diffuso nelle ultime ore.

Le forze del centrodestra della città di Napoli si schierano accanto all'amministrazione Manfredi per quanto riguarda il piano di rigenerazione e riqualificazione urbana di Bagnoli e rivendicano l' impegno del Governo Meloni che ha stanziato 1,2 miliardi di euro per completare la bonifica e dare il via alla realizzazione delle infrastrutture e delle opere. " Dopo 30 anni di amministrazioni di centrosinistra in cui Bagnoli è stata solo oggetto di campagne elettorali – ha detto Iris Savastano, segretario cittadino di Forza Italia – grazie al Governo di centrodestra ci sarà la rigenerazione urbana che darà lustro al quartiere.

