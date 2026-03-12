Bagarre al Senato tra Renzi e Urso Il leader di IV | Amico dell' Iran Il ministro | Ti inginocchiasti a Rohani

Al Senato si sono verificati momenti di tensione tra Matteo Renzi e Adolfo Urso, con i due che si sono scambiati accuse riguardo ai loro rapporti con il regime iraniano. Renzi ha definito Urso un

Momenti di tensione al Senato tra Matteo Renzi e Adolfo Urso che si accusano reciprocamente di rapporti con il regime iraniano. Il leader di Italia viva dice che il ministro delle Imprese: nel 2016 «non faceva il parlamentare, ma aveva una società che si occupava di investimenti in Iran, faceva l’amico degli iraniani: lo definì 'amico dell’Iran' Matteo Salvini, non io». «Si occupava del Governo iraniano, non del Governo italiano», aggiunge Renzi. Urso controbatte, nonostante le interrogazioni non prevedano un’ulteriore replica, e invita gli studenti presenti in aula a cercare su Internet Renzi e Rohani (l'ex presidente... 🔗 Leggi su Feedpress.me

Renzi-Urso scontro al Senato: "Il ministro faceva affari con Teheran". La replica: "Lei si inginocchiò a Rouhani"Battibecchi e toni accesissimi in Senato tra il leader di Italia viva Matteo Renzi e il ministro del Made in Italy Adolfo Urso.

