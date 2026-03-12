Al Senato si sono affrontati in modo acceso Matteo Renzi e Adolfo Urso, con accuse e risposte dirette. Renzi ha affermato che il ministro faceva affari con Teheran, mentre Urso ha replicato dicendo che Renzi si inginocchiò a Rouhani. La discussione ha visto toni molto vivaci e scambi di parole duri tra i due protagonisti.

Battibecchi e toni accesissimi in Senato tra il leader di Italia viva Matteo Renzi e il ministro del Made in Italy Adolfo Urso. Come già accaduto altre volte, i due si sono scontrati verbalmente durante il question time a Palazzo Madama. L'ex premier ha rivolto a Urso un'interrogazione sull'aumento dei prezzi di energia e carburanti a seguito della guerra con l'Iran. Il ministro ha affermato che in Italia si registrano "aumenti inferiori a quelli degli altri paesi" e ha dato conto del fatto che sono allo studio provvedimenti per redditi medio bassi e aziende di autotrasporto. Non contento della risposta, Renzi ha attaccato: "Perché se uno gli fa la domanda: 'Scusa, mi dici che intendi fare sulle accise o sulla pressione fiscale?', lui risponde: "Eh no, sono impreparato io rispondo a quello che mi hanno preparato gli uffici'. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Renzi-Urso scontro al Senato: "Il ministro faceva affari con Teheran". La replica: "Lei si inginocchiò a Rouhani"

Articoli correlati

Scontro in Senato sulle accise carburanti. Meloni: “Sono allineate”. Renzi: “No, le avete aumentate”“Ingeneroso dire che abbiamo aumentato le accise sui carburanti, noi abbiamo allineato le accise perché avevamo un impegno che il precedente governo,...

Leggi anche: Il duello al Senato Piantedosi-Renzi. "I reati sono in calo, più alti con il Pd"

Una raccolta di contenuti su Renzi Urso scontro al Senato Il...

Renzi-Urso scontro al Senato: Il ministro faceva affari con Teheran. La replica: Lei si inginocchiò a RouhaniBattibecchi e toni accesissimi in Senato tra il leader di Italia viva Matteo Renzi e il ministro del Made in Italy Adolfo Urso . Come già a ... ilfoglio.it

Duello tra Renzi e Urso al Senato su accise e IranMomenti di tensione al Senato tra Matteo Renzi e Adolfo Urso che si accusano reciprocamente di rapporti con il regime iraniano. Il leader di Italia viva dice che il ministro delle Imprese, nel 2016 , ... repubblica.it