Gli abitanti chiedono lo stop ai lavori
Gli abitanti di Pontremoli chiedono che i lavori per demolire il ponte sulla strada per Torrano si fermino. Samuele Mortali e Maurizio Rossi, rappresentanti della frazione, denunciano che la viabilità alternativa sulla vecchia strada di Cavezzan non è sicura. La gente si lamenta perché ogni giorno si rischia di più percorrendo quella strada, che non sembra adatta al traffico leggero o pesante. La situazione preoccupa e spinge i residenti a chiedere con fermezza un intervento immediato.
In merito ai lavori per la demolizione del ponte sulla strada per Torrano a Pontremoli che comportano l’utilizzo della viabilità alternativa sulla vecchia strada di Cavezzan, i rappresentanti della frazione Samuele Mortali e Maurizio Rossi segnalano che questa viabilità via non è in sicurezza. In una nota, spiegano che "in un’ assemblea di giugno 2025 dei residenti con il sindaco, si era stabilito che i lavori sarebbero iniziati a settembre. Avevamo inviato al comune una lettera con gli interventi a nostro parere necessari per mettere in sicurezza la strada alternativa di Cavezzana e l’adeguamento dei servizi alla frazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
