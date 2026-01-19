Associazioni contro il Comune sul Pp7 | Più abitanti meno servizi Sparisce la città policentrica VIDEO

Le associazioni contrarie al Piano Particolareggiato 7 hanno espresso preoccupazione riguardo alle sue implicazioni sulla città. Secondo loro, il piano potrebbe portare a un aumento della popolazione senza migliorare i servizi, rischiando di compromettere la natura policentrica dell’area. Pur dichiarandosi conforme al Piano regolatore, gli elaborati evidenziano invece aspetti che sollevano dubbi sulla reale coerenza e sul futuro sviluppo urbano.

"Un piano che formalmente si dichiara conforme al Piano regolatore generale, ma dall’esame degli elaborati ciò non si evince affatto, anzi, si legge il contrario. Se da un lato aumentano gli abitanti insediati e quindi diminuiscono gli spazi pubblici, dall’altro non appare previsto alcun inserimento nel quartiere che, pure, doveva recuperare servizi proprio mediante il piano". Lo affermano, a proposito del Piano particolareggiato 7 (Pp7), adottato con delibera di giunta a ottobre scorso, Italia Nostra – sezione di Pescara, Touring Club Italiano – club di territorio di Pescara e Archeoclub d'Italia – sede di Pescara, che hanno presentato le proprie osservazioni in merito.🔗 Leggi su Ilpescara.it

