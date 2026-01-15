Il violoncello è compagno inseparabile

Il violoncello, con la sua voce profonda e avvolgente, rappresenta un compagno fedele nel tempo. Tra momenti di relax e routine quotidiane, la sua presenza offre conforto e intimità. In un mondo di distraazioni e superficialità, il suono del violoncello rimane un elemento di autenticità e calma, capace di accompagnare i momenti più semplici e autentici della vita.

Scrolli, metti like, scrolli ancora. Tutto perfetto: gloss, blush, outfit da copertina. Poi alzi gli occhi dallo schermo e ti ritrovi in pigiama sul divano, con le occhiaie e il gatto che fa le fusa in un disordine assurdo. È da questo cortocircuito che nasce "Bellie", il nuovo singolo di Diletta Fosso (foto), giovane violoncellista e cantautrice pavese che continua a ottenere riconoscimenti nazionali e palcoscenici internazionali. Il brano, che le è valso il secondo posto alla finalissima del concorso NYCanta all’Oceana Theater di Brooklyn, trasmesso su Rai 2 e giudicato da una giuria d’eccezione composta da Iva Zanicchi, Roby Facchinetti dei Pooh, Gaetano Curreri degli Stadio, Renato Tanchis di Warner Music Italy e Marino Bartoletti, ha conquistato anche la menzione d’onore "Testo Young" alla 30ª edizione del premio Lunezia e per il miglior brano internazionale insignito dalla Comunità radiotelevisiva italofona della Rai. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il violoncello è compagno inseparabile Leggi anche: Città di Scandicci - concerto per violoncello e pianoforte (Marina Margheri, violoncello - Matteo Bogazzi, pianoforte) Leggi anche: Putin fa gli auguri di fine anno: "Crediamo nella vittoria, il destino personale è inseparabile dalla patria" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il violoncello è compagno inseparabile - Tutto perfetto: gloss, blush, outfit da copertina. ilgiorno.it

GIOIA – DOMENICHE CON BEETHOVEN 25 gennaio 2026 | ore 11:00 Auditorium Manzoni – Bologna https://www.tcbo.it/eventi/concerti-2026-gioia-sinfonia-n-2/ FRANCESCO MARIA PARAZZOLI, violoncello Nel secondo appuntamento di Gioia – D facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.