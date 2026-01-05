Un altro no al Centro Raccolta Rifiuti di Bari Japigia Legambiente | Stop all' iter serve dialogo
Legambiente ribadisce il proprio disaccordo al progetto del Centro Raccolta Rifiuti di Bari Japigia, evidenziando la necessità di un dialogo costruttivo. Dopo le opposizioni del comitato di residenti, si sottolinea l’importanza di trovare soluzioni condivise che rispettino le esigenze della comunità e l’ambiente, evitando decisioni prese senza un confronto adeguato.
Dopo la contrarietà del locale comitato di residenti, arriva un altro no al progetto del Centro Comunale di Raccolta rifiuti differenziati di via Papalia, nel quartiere Japigia di Bari. Ad esprimersi contro la realizzazione dell'opera è il Circolo Legambiente Eudaimonia Bari che, in una nota. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Un nuovo centro di raccolta rifiuti a Japigia. Il Comune e l'Amiu: "Servirà la zona sud di Bari"
Leggi anche: "Rifiuti Free" di Legambiente, Atrani primo in Costiera per raccolta differenziata e riciclaggio
Bari, il comitato dei residenti del quartiere Japigia: «No al centro raccolta in via Papalia»; Bari, nuovo Centro raccolta rifiuti in via Papalia: no dei residenti. “Qui previsto un parcheggio”; Il no dei residenti al Centro raccolta differenziata di via Papalia: Aumenterà degrado e rumori; Risparmi dal centro di raccolta? No, ma contrasterà gli abbandoni.
Un altro no al Centro Raccolta Rifiuti di Bari Japigia, Legambiente: "Stop all'iter, serve dialogo" - L'associazione intende "sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sui gravi rischi associati alla proposta” di costruire il Ccr “in un'area tanto delicata quanto quella adiacente al Canale V ... baritoday.it
Bari, il comitato dei residenti del quartiere Japigia: «No al centro raccolta in via Papalia» - Si prevede una battaglia a suon di carte bollate: «Dal Comune nessuna riposta: ora appronteremo una strategia per opporci ad un progetto immotivato» ... lagazzettadelmezzogiorno.it
La lettera di ringraziamento di Barbara, mamma di Chiara e medico ginecologa a Roma: "Chiara non avrebbe potuto avere in nessun altro centro di eccellenza cure migliori. Alta professionalità, dedizione e grande attenzione umana sono state a noi riservate - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.