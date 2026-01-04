calcio a cinque futsal in finale di coppa italia

Il Futsal Lucchese si prepara a disputare la finale di Coppa Italia regionale, un’importante occasione per il club di consolidare il proprio percorso nel 2025. Questa sera alle 19, al palazzetto di Prato, i rossoneri affronteranno la Vigor Fucecchio, in una sfida che rappresenta un passo significativo nella stagione, evidenziando l’impegno e la crescita della squadra nel panorama del calcio a cinque.

Il 2025 per il Futsal Lucchese è già un appuntamento con la storia. I rossoneri, infatti, giocheranno questa sera, alle 19, al palazzetto di Prato, dove affronteranno, nella finale di Coppa Italia regionale, la Vigor Fucecchio. Rispetto al campionato, dove non sono mancate le difficoltà, in Coppa Italia la Lucchese ha portato a casa vittorie convincenti, grazie anche a prestazioni di alto livello. "Siamo fiduciosi in vista della partita di stasera – ha commentato Garzelli –: affronteremo una squadra contro la quale in campionato abbiamo perso meritatamente. Essendo una semifinale in gara secca, oltre alla bravura, conteranno tanto anche i nervi e la lucidità nel gestire tutti i momenti della gara, soprattutto quelli difficili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

