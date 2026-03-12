Avellino coalizione e alleanze Gubitosa | Il PD porti i nomi noi in vigile attesa

Durante l'iniziativa referendaria al Circolo della Stampa, Michele Gubitosa ha parlato delle prossime elezioni comunali di Avellino. Dopo il primo incontro tra M5S, PD, Alleanza Verdi-Sinistra e liste civiche, Gubitosa ha dichiarato che il PD deve presentare i nomi, mentre la coalizione resta in attesa di ulteriori sviluppi.

Il M5S al primo tavolo della coalizione: nessun veto sul candidato sindaco, ma nessuna proposta. "Decidiamo di volta in volta, non esiste alleanza strutturale" Un incontro atteso: erano due anni che le forze di centrosinistra cittadine non si sedevano insieme. Ma il vice-presidente nazionale del Movimento 5 Stelle ha subito messo un paletto terminologico e politico. «Non abbiamo mai fatto un'alleanza organica o strutturale, abbiamo sempre deciso di volta in volta», ha precisato Gubitosa. «Quindi anche ad Avellino stiamo decidendo ora, a questo tavolo, se formare questa alleanza». Una distinzione che ha voluto trasmettere esplicitamente: «Centrosinistra più Movimento 5 Stelle, non solo "centrosinistra". 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

"Il campo largo si farà ad Avellino": Gubitosa (M5S) sulle alleanze e il dialogo con il PDA margine dell'incontro al Carcere Borbonico, Michele Gubitosa si è anche soffermato sulle prossime elezioni amministrative ad Avellino.

"Il Pd guida della coalizione, poi valutiamo alleanze o primarie"Tempo di lettura: 2 minutiPetracca: "Campo largo e discontinuità con il passato per costruire un'alternativa credibile" In vista delle prossime...

