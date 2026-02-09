il pd guida della coalizione poi valutiamo alleanze o primarie

Il Partito Democratico si prende il ruolo di guida nella coalizione per le prossime amministrative ad Avellino. Maurizio Petracca, consigliere regionale e capogruppo del Pd in Campania, spiega che il primo passo è costruire un campo largo, coinvolgendo più forze possibili. Poi si deciderà se puntare su alleanze o andare direttamente alle primarie. Petracca sottolinea la volontà di creare un’alternativa credibile, rompendo con il passato e puntando su una discontinuità che possa convincere gli elettori. La partita è aperta, e

Tempo di lettura: 2 minuti Petracca: "Campo largo e discontinuità con il passato per costruire un'alternativa credibile" In vista delle prossime elezioni amministrative ad Avellino, Maurizio Petracca, consigliere regionale e capogruppo del Partito Democratico in Campania, indica nel campo largo il punto di partenza per la costruzione della coalizione di centrosinistra. Un percorso che guarda a modelli già sperimentati, come quello di Napoli con il sindaco Gaetano Manfredi, dove a una base politica solida si sono affiancate esperienze civiche. E fa eco alle parole pronunciate prima di lui dal Segretario regionale dem, Piero De Luca presente oggi ad Avellino: "Bisogna partire dal campo largo, poi valuteremo se accompagnarlo con componenti civiche.

