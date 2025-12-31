Botti illegali i controlli dei Carabinieri | maxi sequestro di Cobra 3 persone in manette

Nelle ultime ore, i Carabinieri hanno effettuato controlli mirati per contrastare la vendita di botti illegali, sequestrando oltre 1.600 candelotti Cobra e arrestando tre persone tra il capoluogo e la provincia. Le operazioni si inseriscono nelle attività di prevenzione in vista delle festività di fine anno, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e contrastare il mercato illecito di materiale esplodente.

Tempo di lettura: 2 minuti Oltre 1600 candelotti Cobra e 3 arresti nel capoluogo e in provincia. I controlli per arginare la vendita di botti illegali entrano nel vivo, a poche ore dal capodanno. Il primo colpo ieri sera, nel quartiere Soccavo di Napoli. Vittorio Nardelli e Roberto Mingione, sono stati sorpresi in viale Traiano a vendere 10 candelotti esplosivi “Rambo”, un nome diverso per indicare un prodotto identico ai Cobra, resi tristemente celebri dall’esplosione di Ercolano. Nella loro autovettura, parcheggiata in viale Catone, altri 1298 artifizi dello stesso tipo, alcuni con nomi differenti ma stessa carica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Botti illegali, i controlli dei Carabinieri: maxi sequestro di Cobra, 3 persone in manette Leggi anche: Napoli e Provincia: botti illegali, i controlli dei Carabinieri. Maxi sequestro di Cobra, 3 persone in manette Leggi anche: Maxi sequestro di botti illegali a Napoli: 3 arresti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Botti illegali in vendita nel negozio: sequestrati 500 chili di fuochi per Capodanno; Una tonnellata di botti illegali pronta per Capodanno: maxi sequestro dei Carabinieri; Anagni, sequestrati botti illegali: trovata una vera “Santa Barbara” in un’abitazione; Fuochi d'artificio illegali, scopri i nomi fantasiosi di bombe e petardi. La Panda piena di botti illegali come un’autobomba: poteva distruggere tutto nel raggio di 10 metri - I carabinieri hanno arrestato due uomini nel rione Traiano, quartiere Soccavo, a Napoli: stipavano in un'automobile 45 chili di botti illegali da vendere ... fanpage.it

Napoli e provincia, maxi-sequestro di botti illegali - NAPOLI E PROVINCIA – A poche ore dal Capodanno, i controlli dei Carabinieri contro la vendita di fuochi d’artificio illegali si intensificano nel capoluogo campano e nell’hinterland. marigliano.net

Napoli e provincia, stretta sui botti illegali: maxi sequestro di Cobra, tre arresti - Napoli e provincia, stretta sui botti illegali a poche ore da Capodanno: oltre 1600 candelotti tipo Cobra sequestrati dai Carabinieri, tre arresti tra Soccavo e Casoria e denunce a Monte di Procida. internapoli.it

Radio1 Rai. . #Botti di #Capodanno: oltre 1600 candelotti Cobra sequestrati e tre arresti a Napoli, una delle tante operazioni effettuate in queste ore dalle forze dell'ordine sui fuochi d'artificio illegali. L'intervista di Simone Zazzeraal Maresciallo Capo Paolo Gig - facebook.com facebook

Lucca, “Achille” consegnava a mano botti illegali: sequestrati oltre 40 chili di materiale x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.