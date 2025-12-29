Auto fuori strada finisce contro una casa | paura all’ora di cena
Un incidente si è verificato a Montemaggiore al Metauro, Pesaro, alle ore di cena del 29 dicembre 2025. Un’auto fuori strada ha urtato una abitazione, causando danni strutturali che ne hanno compromesso l’uso. Fortunatamente, non si registrano feriti. L’intervento delle autorità è in corso per valutare la situazione e l’entità dei danni, garantendo la sicurezza dell’area.
Montemaggiore al Metauro (Pesaro), 29 dicembre 2025 – L’auto sbanda, esce di strada e finisce contro una casa che poi viene dichiarata non fruibile. È successo poco dopo le 20 di ieri sera in via Europa, a Montemaggiore al Metauro, dove una vettura, per cause in corso di accertamento, ha perso aderenza ed è piombata contro l’ingresso di un’abitazione, trasformando una normale serata feriale in un momento di paura. L’impatto è stato violento. L’auto, dopo essere uscita dalla sede stradale, ha colpito in pieno la zona d’accesso della casa, danneggiando la struttura e rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
