Auto a fuoco in via Rometta a Sassuolo illeso il conducente

Questa mattina a Sassuolo, in via Rometta, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un'auto. Il conducente è riuscito a uscire dall'abitacolo illeso. L'intervento dei pompieri è durato circa un'ora, durante la quale hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi di rito.

Questa mattina, giovedì 12 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rometta a Sassuolo, a causa di un incendio che ha coinvolto un' autovettura. L'allarme è scattato alle ore 10:35, quando diverse chiamate sono giunte alla sala operativa del 115 segnalando fiamme e una densa colonna di fumo. Sul posto è stata immediatamente inviata la squadra del Distaccamento di Sassuolo. Il personale operante ha provveduto ad estinguere le fiamme. Una volta estinto l'incendio, gli operatori hanno proceduto alla completa messa in sicurezza dell'area e della carcassa del veicolo.Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati in quanto il conducente è riuscito ad uscire dall' abitacolo autonomamente e prima che si propagassero le fiamme.