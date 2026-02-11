Prende fuoco l' auto in corsa | illeso il conducente

Un’auto ha preso fuoco mentre viaggiava in via Matteotti a Cadoneghe. Il conducente si è accorto del fumo che usciva dal cofano e ha subito fermato il veicolo. Per fortuna, ha evitato conseguenze gravi ed è uscito illeso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento il mezzo senza problemi. La strada è rimasta chiusa per qualche minuto, ma subito riaperta al traffico.

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio odierno, 11 febbraio a Cadoneghe. Un uomo al volante di un'auto, mentre percorreva via Matteotti a circa 300 metri dalla chiesa, si è reso conto che usciva del fumo dal cofano del suo mezzo. Ha avuto il sangue freddo di rallentare e accostare, poi è.

