Paura nella notte sulla ex 131 auto va a fuoco | conducente illeso

Da ameve.eu 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vettura è andata a fuoco nella notte sulla ex 131 vicino a Cagliari. L’auto ha preso fuoco mentre era in corsa, ma il conducente è riuscito a scendere e a mettersi in salvo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme in pochi minuti. Nessuno è rimasto ferito. La polizia sta ancora indagando sulle cause dell’incendio.

Notte di Paura sulla 131: Auto in Fiamme, Salvato il Conducente. Un incendio ha coinvolto un’auto in movimento nella serata di ieri sulla ex Strada Statale 131, nei pressi di Cagliari. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo senza riportare ferite, mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che il fuoco si propagasse alla vegetazione circostante. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La dinamica dell’evento si è svolta in una notte relativamente tranquilla sulla trafficata arteria sarda. L’allarme è scattato quando il conducente, accortosi del pericolo imminente, è riuscito ad accostare il veicolo a bordo strada e ad abbandonarlo prima che le fiamme lo avvolgessero completamente.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

