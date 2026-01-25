Sigarette arriva la nuova tranche di aumenti | ecco quali marchi e a quanto ammontano i rincari

A partire da martedì, entreranno in vigore nuovi aumenti sui prezzi delle sigarette, interessando diversi marchi con variazioni che saranno presto ufficializzate. Contestualmente, si avvia la riforma dei giochi d'azzardo legali, con nuove normative e concessioni affidate dallo Stato ai privati. Questi cambiamenti rappresentano un adeguamento delle normative e delle tariffe in ambito di tabaccheria e giochi, con effetti che interesseranno i consumatori e il settore.

Da martedì parte la nuova riforma dei giochi d'azzardo legali, basati sui numeri e affidati in concessione dallo Stato ai privati. Sempre la prossima settimana arriva la seconda tranche di aumento per le sigarette. Dopo le Malboro già salite a 6,80 euro al pacchetto tocca alle Camel che arriveranno a 6,30. Il mondo dei giochi d'azzardo è una miniera in constante crescita con un giro d'affari che nel 2024 ha toccato quota 157 miliardi e 453 milioni di euro, dei quali però allo Stato sono entrati solo 10,4 miliardi. Più generoso il settore delle sigarette che a fronte di un giro d'affari di 20 miliardi garantisce allo Stato entrate per 15 miliardi.

