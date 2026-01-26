Sigarette più care | scatta la seconda ondata di aumenti Ecco quanto costeranno
Dal 27 gennaio entra in vigore la seconda fase degli aumenti sulle sigarette, introdotti dalla legge di Bilancio. Questa variazione comporterà un incremento dei prezzi, influenzando direttamente i consumatori. Contestualmente, il nuovo incremento contribuirà ad accrescere le entrate fiscali dello Stato. Di seguito, si forniscono i dettagli sui nuovi prezzi e le motivazioni di questa misura.
Al via la seconda tranche di aumenti delle sigarette prevista dalla legge di Bilancio. Dal 27 gennaio scatta un nuovo ritocco dei listini che pesa direttamente sulle tasche dei fumatori e che, allo stesso tempo, rafforza le entrate dello Stato. Intanto le associazioni oncologiche rilanciano con una proposta radicale: portare il prezzo dei pacchetti a cinque euro in più tramite referendum. La raccolta firme è iniziata. Seconda ondata di aumenti delle sigarette: quanto costerà fumare da domani. Dopo l’aumento scattato il 16 gennaio sui marchi del gruppo Philip Morris, da domani tocca anche alle Camel. 🔗 Leggi su Panorama.it
Approfondimenti su sigarette care
Sigarette, scatta la seconda ondata di aumenti: ecco i nuovi prezzi. La tabella in Pdf
A partire dalla prossima settimana, entreranno in vigore i nuovi prezzi delle sigarette, con un incremento di circa trenta centesimi per unità.
Da domani sigarette più care, scattano gli aumenti: quanto si paga in più
Da domani, venerdì 16 gennaio 2026, entreranno in vigore gli aumenti sul prezzo delle sigarette, che comporteranno un incremento dei costi per i consumatori italiani.
Argomenti discussi: Prezzo delle sigarette, scatta la seconda ondata di aumenti: i nuovi costi dei pacchetti. La tabella dei rincari in Pdf; Aumento sigarette fino a 30 cent a pacchetto, le più care costano 6,80 euro; Da oggi sigarette più care: fino a 30 centesimi in più a pacchetto; Sigarette più care da oggi: fino a 30 centesimi in più per un pacchetto di bionde. I nuovi prezzi.
