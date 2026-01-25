La Federcarrozzieri segnala un incremento del 3% nei costi delle riparazioni auto nel 2025, riflettendo i rincari nel settore automotive. Aumenti che interessano sia gli interventi di manutenzione sia i listini delle auto nuove, con un aumento fino all’1,3% sui modelli a benzina. Questi dati evidenziano un cambiamento nei costi di assistenza e acquisto nel mercato automobilistico italiano.

Il 2026 si è aperto con gli annunciati rincari ai prezzi dei carburanti, dei pedaggi autostradali e degli importi delle assicurazioni e delle multe per le infrazioni stradali. Ma, secondo quanto denunciato dalla Federcarrozzieri, a partire dallo scorso anno si è registrato anche un netto incremento del costo dei pezzi di ricambio, con un conseguente salasso per gli interventi di manutenzione e le riparazioni delle auto. In particolare, per gli accessori e i pezzi di ricambio, l'associazione delle autocarrozzerie italiane (sono circa 3mila quelle iscritte a livello nazionale) stima una crescita media del 2% della spesa rispetto al 2024, mentre per gli interventi riparativi e di manutenzione si arriva a quasi il 3% in più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Carrozzieri, il costo delle riparazioni aumenta del 3%

