Auguri maestro Tiepolo!

Villa Pisani ha organizzato un evento speciale per celebrare il 330° anniversario della nascita di Giambattista Tiepolo. La giornata prevede una serie di iniziative dedicate alla memoria del pittore veneziano, coinvolgendo visitatori e appassionati d’arte. L’evento si svolge in Italia e mira a ricordare il contributo del maestro alla storia dell’arte.

In occasione del 330esimo anniversario della nascita di Giambattista Tiepolo, Villa Pisani celebra il grande maestro con un programma speciale. Domenica 15 marzo 2026 Salone da Ballo, Villa Pisani - Stra (VE) Tutte le iniziative sono comprese nel biglietto d'ingresso. I posti sono limitati: prenotazione consigliata! Un pomeriggio per lasciarsi incantare dal dialogo senza tempo tra pittura, mito, musica e danza, sotto la volta dei capolavori dei Tiepolo.

