Mirano omaggia Domenico Tiepolo con Tobia Ravà

Venerdì 6 marzo, alle ore 18.30, lo spazio Castellantico 15 di Mirano ospita Cosmogonie, un evento che mette in dialogo due artisti genialmente aperti all’innovazione, accomunati dall’aver scelto una villa di Mirano come spazio creativo. L’ingresso è libero con donazione volontaria. Sono trascorsi 235 anni da quando Giandomenico Tiepolo dipinse, nella sua villa di Zianigo, Il mondo nuovo, uno dei cicli di affreschi più emozionanti della storia dell’arte. Oggi, sempre in una villa di Mirano, opera Tobia Ravà, artista noto a livello internazionale per il suo originale percorso creativo. I due geni, lontani nel tempo ma uniti dall’interesse per i fermenti culturali e spirituali che attraversano l’umanità, diventano protagonisti di un incontro che intreccia memoria e contemporaneità. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

