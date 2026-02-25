Cellatica | Pellegrini e Tiepolo Da Venezia a Brescia

Prende avvio il ciclo di conferenze gratuito “Tiepolo e Pellegrini e Oltre”, promosso in occasione della mostra temporanea “Tiepolo e Pellegrini. La luce nella pittura veneziana del ’700”, dedicato ad approfondire le opere di due maestri assoluti della pittura veneziana del XVIII secolo: Giovanni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

