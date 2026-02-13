Sconti e agevolazioni docenti e ATA | dai trasporti anche con Carta docente all’assicurazione sanitaria e copertura infortuni dagli alimentari all’abbigliamento Il piano Welfare in dettaglio

Il ministero dell’Istruzione ha avviato nel 2023 un nuovo piano di sconti e agevolazioni per docenti, ATA, educatori e dirigenti scolastici, con l’obiettivo di alleggerire alcune spese quotidiane. Attraverso una sezione dedicata sul sito ufficiale, il personale può accedere a sconti su trasporti, anche utilizzando la Carta docente, e su servizi come assicurazioni sanitarie e copertura infortuni. La lista include anche offerte su alimentari e abbigliamento, con dettagli specifici già disponibili online.

In una apposita sezione del sito del Ministero il personale docente, Ata, educatori e dirigenti può già usufruire dal 2023 di agevolazioni finanziarie per l’acquisto di alcuni beni e servizi. Il dettaglio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nel sito del Ministero sono disponibili dal 2023 le agevolazioni dedicate a docenti, ATA, educatori e dirigenti, che includono sconti su trasporti (anche con Carta docente), assicurazioni sanitarie, alimentari e abbigliamento.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Sconti e agevolazioni docenti e ATA: dai trasporti (anche con Carta docente) all’assicurazione sanitaria, dagli alimentari all’abbigliamento. Il dettaglio; Scuola, al via il nuovo Marketplace: sconti e agevolazioni per docenti e personale ATA; Welfare docenti, attiva la piattaforma per gli sconti. Valditara: Migliorare il benessere del personale; Scuola, debutta la piattaforma welfare per il personale.

Scuola, al via il nuovo Marketplace: sconti e agevolazioni per docenti e personale ATAUn comunicato stampa del Ministero annuncia la piattaforma di Poste Welfare per personale scolastico e dipendenti MIM. Accedendo via intranet si ottengono sconti su vari beni. Valditara dichiara: Un’ ... orizzontescuola.it

Sconti dal 10 al al 30% per docenti e ATA per abbigliamento, cura per la persona, vacanze, elettrodomestici. Come accedere alla piattaforma. VIDEOIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato oggi un nuovo servizio di sconti e agevolazioni per tutto il personale della scuola e i dipendenti ministeriali. Ecco come si accede alla piattafor ... orizzontescuola.it

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato oggi un nuovo servizio di sconti e agevolazioni per tutto il personale della scuola e i dipendenti ministeriali. Ecco come si accede alla piattaforma. https://www.orizzontescuola.it/sconti-dal-10-al-al-30-per-docent - facebook.com facebook

Sconti e agevolazioni per Docenti e ATA con il Piano Welfare del MIM: attiva la piattaforma per accedere ai vantaggi Info e requisiti nel primo commento x.com