Marco D’Amore al Teatro Civico 14 con Elogio del disordine | lezione-spettacolo sul mestiere dell’attore
Il Teatro Civico 14 ospita sabato 10 gennaio 2026 alle ore 20.00 “Elogio del disordine”, una lezione-spettacolo con Marco D’Amore. Un’occasione per approfondire il mestiere dell’attore attraverso una riflessione significativa e un approccio originale, in un contesto intimo e stimolante. L’evento rappresenta un momento di confronto culturale dedicato a chi desidera conoscere meglio il mondo teatrale e le sfide della recitazione.
Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 20.00, il Teatro Civico 14 ospiterà in data unica “Elogio del disordine. Variazioni sul tema dell’attore”, incontro-spettacolo che vedrà protagonista Marco D’Amore, attore e regista di fama nazionale e internazionale.Lo spettacolo si configura come una lezione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: “Dialogo sul mestiere dell’attore”. Masterclass con Marco D’Amore alla NAP Scuola campana delle Arti Performative
Leggi anche: Al Teatro Civico 14 Enrico Ianniello con "Isidoro"
Il Teatro Civico ha accolto ben 47.288 spettatori in sei mesi - La Spezia, 13 maggio 2025 – Con oltre 47mila presenze, circa 5mila in più ... lanazione.it
Al Teatro Civico va in scena il Grande Torino - Una cartolina da un Paese diverso" scritto e interpretato da Gianfelice Facchetti, attore e collaboratore Rai da diversi anni e il ... ilgiorno.it
Civico, una stagione extra - Non solo la stagione di prosa, ma al Teatro Civico grandi emozioni e risate anche per il cartellone extra abbonamento, che si sta man mano formando. lanazione.it
Il grande amore di Benedetta Rossi e Marco Gentili - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.