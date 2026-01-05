Marco D’Amore al Teatro Civico 14 con Elogio del disordine | lezione-spettacolo sul mestiere dell’attore

Il Teatro Civico 14 ospita sabato 10 gennaio 2026 alle ore 20.00 “Elogio del disordine”, una lezione-spettacolo con Marco D’Amore. Un’occasione per approfondire il mestiere dell’attore attraverso una riflessione significativa e un approccio originale, in un contesto intimo e stimolante. L’evento rappresenta un momento di confronto culturale dedicato a chi desidera conoscere meglio il mondo teatrale e le sfide della recitazione.

