Riparte Lezioni da Palco con Marina Cioppa al Teatro Civico 14

Venerdì 16 gennaio, ore 21.00, torna il ciclo di lezioni-spettacolo che unisce divulgazione, teatro e ironia al Teatro Civico 14 di Casagiove: “Lezioni da palco”, ideato e interpretato da Marina Cioppa, con la collaborazione drammaturgica di Christian Brandi e il disegno luci e suoni di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

