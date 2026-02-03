Discoteca chiude i battenti | Non è più sostenibile

La discoteca Venus di via Sant’Abbondio chiude i battenti. La comunicazione è arrivata sui social: “Il percorso del Venus si conclude”. In poche parole, il locale che attirava 16mila persone, chiude perché non è più sostenibile. La decisione ha sorpreso molti, ma alla fine il proprietario ha spiegato che non si può più andare avanti con i costi attuali. La chiusura immediata ha lasciato molti clienti delusi e qualche domanda su cosa succederà ora in quella zona.

"Il percorso del Venus si conclude". In stampatello, bianco su nero, chiarissimo ed essenziale. Così la discoteca Venus di via Sant’Abbondio, ha comunicato ai suoi 16mila follower dei social, la chiusura del locale di via Sant’Abbondio. Ai "carissimi amici della notte", la proprietà ha dato appuntamento per un ultimo fine settimana, il 6 e 7 febbraio, "per salutarci insieme con la musica e l’amore per la notte che ci ha sempre uniti". Ma la scelta di chiudere, diffusa in queste ore dalla proprietà, è stata motivata: "Dopo mesi di confronto – dice il comunicato – all’interno della compagine societaria, la maggioranza dei soci ha deciso di non proseguire oltre questa esperienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

