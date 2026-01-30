riapre i battenti lo sportello impresa a palazzo comunale

Un nuovo servizio a disposizione di imprenditori, commercianti e professionisti che potranno contare su un vero e proprio punto di riferimento all’interno del Palazzo Comunale di Vicopisano. Grazie all’accordo tra Confcommercio Pisa e Comune prende il via ‘ Sportello Impresa ’: ufficio dedicato all’interno del Comune, pronto a offrire a imprenditori e partite Iva del territorio un servizio di assistenza e supporto dedicato per consulenza su bandi e contributi, finanziamenti e accesso al credito. Lo sportello sarà attivo a partire da martedì 3 febbraio, dalle 9 alle 13, ogni due settimane in municipio a Vicopisano, in via del Pretorio n. 🔗 Leggi su Lanazione.it

È stato ufficialmente presentato il progetto "Sportello virtuale impresa donna" a Brindisi, un'iniziativa promossa dalla Provincia e Confesercenti per sostenere le imprenditrici locali.

Questa mattina, nel Palazzo Comunale di Vicopisano, è stato inaugurato lo 'Sportello impresa'.

