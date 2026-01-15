Atletico Monteporzio calcio Speziale | Successo pesante con l’Accademia Frascati

L’Under 16 provinciale dell’Atletico Monteporzio ha ottenuto una vittoria significativa contro l’Accademia Frascati. La squadra mostra un buon progresso e una crescita costante, confermando l’impegno e la qualità del settore giovanile. La prestazione di oggi rappresenta un importante passo avanti nel percorso di sviluppo dei giovani atleti e sottolinea l’attenzione del club verso la formazione tecnica e il fair play.

Monte Porzio (Rm) – Continua a togliersi soddisfazioni l’Under 16 provinciale dell’Atletico Monteporzio. I ragazzi di mister Stefano Speziale (che guida il gruppo in collaborazione con Massimo Pralini e col supporto dei dirigenti Stefano De Santis e Sergio De Paolis) hanno violato il difficile campo dell’Accademia Calcio Frascati seconda in classifica: “Abbiamo affrontato una squadra forte che punta alla vittoria del campionato, ma i ragazzi hanno preparato la partita con la giusta concentrazione e hanno messo in mostra le loro qualità che sono importanti. Il gol decisivo per lo 0-1 finale lo ha segnato Miotto a cinque minuti dalla fine. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Atletico Monteporzio calcio, Tiberi ci crede: “Il campionato? Nulla è ancora perso” Leggi anche: La Lvpa Frascati Scuola calcio ha partecipato a due importanti tornei La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Atletico Monteporzio (calcio, Under 16), Speziale: “Un successo pesante con l'Accademia Frascati”; Atletico Monteporzio, Speziale: Puntiamo al podio del campionato; Atletico Union Roma (calcio, Terza cat.), Terenzi: “Abbiamo messo un'ipoteca sul campionato”; Castel San Pietro Romano (calcio, Prima cat.), il ds Valente: “Bisogna cambiare registro”. Atletico Monteporzio, Speziale: "Puntiamo al podio del campionato" - Il tecnico biancorosso esulta dopo il successo con l'Accademia Calcio Frascati e guarda con ottimismo al prosieguo della stagione ... gazzettaregionale.it

Atletico Monteporzio calcio, Centioni: “Cerchiamo di salvarci senza soffrire” - L’Atletico Monteporzio del presidente Fabrizio Terenzi punta tanto anche sull’Under 19, guidata quest’anno ... romatoday.it

Continua a togliersi soddisfazioni l’Under 16 provinciale dell’Atletico Monteporzio #ilmamilio facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.