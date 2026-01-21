Atletico Union Roma calcio capitan Vittiglio | Il pari col Bertoni ci può fare bene

L’Atletico Union Roma, sotto la guida di mister Eros Cesarini, ha ottenuto un pareggio 2-2 contro il Bertoni in una partita valida per la Terza categoria. La squadra, capitanata da Vittiglio, ha interrotto una serie di dieci vittorie consecutive, segnando un punto importante nel percorso stagionale. Questo risultato può rappresentare un’opportunità di crescita e riflessione per la squadra, che si proietta con fiducia verso le prossime gare.

Roma – Prima “non vittoria” per la Terza categoria dell’Atletico Union Roma. I ragazzi di mister Eros Cesarini hanno pareggiato 2-2 nel match interno col Bertoni terzo della classe e così hanno interrotto l’incredibile striscia di dieci successi consecutivi. Ma la sfida si era messa molto male.🔗 Leggi su Romatoday.it

Atletico Union Roma calcio, Terenzi: “Abbiamo messo un'ipoteca sul campionato”L’Atletico Union Roma, guidato da mister Eros Cesarini, ha iniziato il nuovo anno con successo, confermando la propria solidità nel campionato di Terza Categoria.

Atletico Union Roma (calcio, Terza cat.), capitan Vittiglio: Il pari col Bertoni ci può fare beneTempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Roma – Prima non vittoria per la Terza categoria dell’Atletico Union Roma. I ragazzi di mister Eros Cesarini hanno pareggiato 2-2 nel match int ... osservatoreitalia.eu

